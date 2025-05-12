SON DAKİKA! ABD ve Çin el sıkıştı: Karşılık tarife indirimi uygulanacak

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile dış ticaret açığını en aza indirmek ve üretimi ülke içine çekmek için başlattığı tarife savaşları İsviçre'de Pekin ile yapılan müzakerelerle son buldu. ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10 düşürecek. Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.

Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Cenevre şehrinde bir araya geldi. Görüşme, iki ülkenin karşılıklı tarife artışlarının ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere oldu. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in temsil etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Ayrıntılar geliyor...