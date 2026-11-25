ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), aralarında Çin, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu ticaret ortaklarına yönelik haksız ticaret uygulamaları soruşturmasını tamamladı. Sekiz ay süren incelemenin ardından yeni gümrük tarifeleri önerilirken, ülkelere göre farklı oranlar belirlendi. Bazı tarifelerin uygulanması ise ticaret anlaşması sağlanması şartına bağlandı.
ÜLKELERE GÖRE YENİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
Paylaşılan bilgilere göre ABD'nin önerdiği yeni gümrük vergisi oranları şöyle:
|
Ülke
|
Önerilen tarife
|
Çin
|
2018 tarifelerine ek yüzde 20
|
Avrupa Birliği
|
Yüzde 15
|
Güney Kore
|
Yüzde 15
|
Japonya
|
Yüzde 15
|
Tayland
|
Yüzde 18
|
Vietnam
|
Anlaşma sağlanırsa yüzde 20
|
İsviçre
|
Yüzde 15
|
Singapur
|
Yüzde 10
|
Hindistan
|
Anlaşma sağlanırsa yüzde 17
|
Brezilya
|
Mamul uçaklara yüzde 10 önerisi
ÇİN'E MEVCUT VERGİLERE EK YÜZDE 20
Öneride en dikkat çeken düzenlemelerden biri Çin'e yönelik tarife oldu. Buna göre Çin'den ithal edilen ürünlere, 2018 yılında uygulamaya konulan gümrük vergilerine ek olarak yüzde 20 oranında yeni tarife getirilmesi planlanıyor.
Üst düzey ABD'li yetkili, ABD'nin Çin ile anlaşmaları olmasaydı tarife oranının yüzde 40 olacağını söyledi.
Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore için yüzde 15, Tayland için yüzde 18, Singapur için ise yüzde 10 oranında tarife öneriliyor.
HİNDİSTAN VE VİETNAM İÇİN ANLAŞMA ŞARTI
ABD'nin tarife planında bazı ülkeler için anlaşma koşulu öne çıkıyor. Vietnam'a yüzde 20, Hindistan'a ise yüzde 17 oranında gümrük vergisi uygulanması, taraflar arasında anlaşma sağlanması şartına bağlanıyor.
Brezilya'dan ithal edilen mamul uçaklara yönelik yüzde 10'luk tarife de öneriler arasında yer alıyor.
TARİFELER HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ
Önerilen tarifelerin uygulanabilmesi için kamuoyuna duyuru yapılması, ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve bir duruşma sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle yeni vergilerin yürürlüğe girişinin ocak ayına sarkabileceği değerlendiriliyor.
ABD yönetiminin önerisi, daha önce geniş kapsamlı gümrük vergilerinin ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından yeni bir hukuki zeminde ticaret önlemleri oluşturma çabasının parçası olarak değerlendiriliyor.