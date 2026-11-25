ÇİN'E MEVCUT VERGİLERE EK YÜZDE 20

Öneride en dikkat çeken düzenlemelerden biri Çin'e yönelik tarife oldu. Buna göre Çin'den ithal edilen ürünlere, 2018 yılında uygulamaya konulan gümrük vergilerine ek olarak yüzde 20 oranında yeni tarife getirilmesi planlanıyor.

Üst düzey ABD'li yetkili, ABD'nin Çin ile anlaşmaları olmasaydı tarife oranının yüzde 40 olacağını söyledi.

Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore için yüzde 15, Tayland için yüzde 18, Singapur için ise yüzde 10 oranında tarife öneriliyor.