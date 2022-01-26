SON DAKİKA | AK Parti ’Metaverse’ konusunda öncülük edecek! Başkan Erdoğan’dan kripto para, sosyal medya ve metaverse talimatı

Son dakika haberleri...Bir çok alanda Türkiye'nin önünü açan AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 'Metaverse' alanında da öncülük edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da Genel başkan yardımcısı Ömer İleri "Türkiye'de dijital altyapıyı AK Parti kurdu, Dijitalin Siyasetini de AK Parti yapar" başlığı ile sunum yaptı. Sunumda öne çıkanlar şöyle:
SON DAKİKA HABERİ | KRİPTO PARA, METAVERSE VE SOSYAL MEDYA ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Metaverse son dönemde ele aldığımız önemli bir alan. Yeni gelişmekte olan bu alanı da odağımıza aldık. Bu platformları yakınen takip ediyoruz, bu yeni teknolojiyi kullanmak noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha da önemlisi, bu alanın Türkiye açısından çok boyutlu bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bu ve benzer gelişmelerin Türkiye'mize sunduğu fırsatları veya ortaya koyabileceği riskleri sürecin en başında tespit etmek, belirlemek gerektiği kanaatindeyiz.
ÜÇ YIL SONRA TWİTTER YOK
Metaverse hızla geliyor. Üç yıl sonunda Twitter kalmayacak. Her şey buraya taşınacak. Onun için biz parti olarak şimdiden neyi ne kadar metaverseye taşıyacağız, neler yapacağız, bunun içine ne kadar gireceğiz onun kararını vermeliyiz.
GENÇLER ÇOK İLGİLİ
Metaverse ile ilk toplantımızı geçen günlerde yaptık. Büyük ilgili gördü. Özellikle gençler bu konuya çok ilgili.
FORUM DÜZENLEYECEĞİZ
Bu bağlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve toplumumuzun diğer paydaşlarının geniş katılımı ile bir forum düzenlemeyi planlıyoruz. Bu kapsamda bu yeni mecrayı birçok boyutuyla - teknolojik yenilik, ekonomik etkiler, oluşturacağı sektörel dinamikler ve sağlayacağı kavramsal açılımlar noktalarında- istişarelerde bulunuyor olacağız.
DİJİTAL SİYASET
Başkanlık olarak "Dijitalin Siyaseti" kavramına odaklanıyoruz. Sektörlerimizle yoğun bir iletişim içinde Türkiye'nin dijital dönüşümünü takip ediyor, bu dönüşümün toplumsal etkilerini öngörerek bu alanda ön açıcı politikaları geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz.
NET KONUŞALIM
"Net Konuşalım" adını verdiğimiz program serisi ile AK Parti'nin, Bakanlıklarımızın faaliyetlerini il il gezip her yaş grubundan katılımcıların olduğu ama geneli gençlerimizin oluşturduğu kitlelere anlatıyoruz. Bu kapsamda program akışı daha çok yaygınlaştırılarak devam edecek ve tüm illerimize gideceğiz.
KRİPTO PARALAR
Son dönemdeki teknolojik gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Kripto varlıklar gibi toplumumuzun ve dünyanın büyük bir bölümünü etkileme potansiyeline sahip alanlarda AK Parti olarak çalışmalar yapıyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT: MUHALEFETİN ÇELİŞKİLERİNE ODAKLANIN
Toplantıda, döviz kurlarının düşmesi ve daha stabil hale gelmesi ile birlikte muhalefetin hızının kesildiği, AK Parti'nin tekrar yükselmeye başladığı yorumu yapıldı. Başkan Erdoğan bunun üzerine, "Biz artık çok güçlüyüz. Çalışalım, daha fazla bastıralım. Muhalefette adaydan ittifakta kimler olacağa kadar bir belirsizlik var. Oysa Cumhur İttifakında her şey çok net. Muhalefetin bu durumunun altını çizelim, bu konuyu işleyelim" talimatı verdi.