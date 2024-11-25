SON DAKİKA! AK Partili Usta açıkladı: 2015 öncesi sağlık sigortası borçları silinecek

PRİM TUTARI ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENİYOR

Çalışmayan, eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan ya da herhangi bir emekli aylığı bulunmayanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor. GSS primleri tutarı brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen miktara göre ödeniyor. 2024 yılında GSS primleri asgari ücrete yapılan zamla 600 lira olarak belirlendi.