SON DAKİKA! AK Partili Usta açıkladı: 2015 öncesi sağlık sigortası borçları silinecek

Son dakika haberine göre, binlerce kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası borçlarına ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borcunu ödeyemeyen vatandaşların tamamın borcunun silineceğini toplam borç tutarının 2 milyar lira olduğunu söyledi.
GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR
Türkiye'de binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası borçları ile ilgili sevindiren haber geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta 2015 öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silineceğini açıkladı. Bütçe teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmeden düzenleme yasalaşacak.
AFFEDİLEN TOPLAM BORÇ TUTARI DA BELLİ OLDU
Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi. Affedilen toplam 2 milyar lira olduğunu öğrenildi.GSS NEDİR?
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'de Genel Sağlık Sigortası uygulaması hayata geçirildi. Yeni açıklamayla beraber 01.01.2015 tarihine kadar olan prim borçlarını silineceği öğrenildi.
PRİM TUTARI ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENİYOR
Çalışmayan, eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan ya da herhangi bir emekli aylığı bulunmayanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor. GSS primleri tutarı brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen miktara göre ödeniyor. 2024 yılında GSS primleri asgari ücrete yapılan zamla 600 lira olarak belirlendi.