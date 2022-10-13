SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İşte il il pompa fiyatları

Son dakika haberleri...Brent petrol fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle motorin fiyatları gece yarısı itibarıyla indi. Brent petrol tarafında düşüsün devam etmesi durumunda benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıtta indirimlerin sürmesi bekleniyor.
OPEC+ KARARI İLE PİYASALARDA ARZ ENDİŞESİ OLUŞMUŞTU
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu 5 Ekim'deki toplantısında, küresel ekonomi ve petrol piyasalarındaki belirsizliğe işaret ederek günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu durum piyasalarda arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştu.
BRENT PETROL FİYATI DÜŞTÜ
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolde yaşanan dalgalanma, küresel enerji krizi ve piyasalarda artan talep korkuları ile güçlenen arz sorunları nedeniyle akaryakıt fiyatları dalgalı seyir izliyor. Brent petrolde son günlerde yaşanan artış motorin fiyatlarında yükseliş meydana getirmişti. Brent petrolün dün 96,46 dolardan 93 dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarına indirim yapıldı.
MOTORİN İNDİRİMİ 2,13 TL OLDU
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası, motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim yapılmasının ardından İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan 26,37 liraya indi. Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılmaya başlandı.
BRENT PETROLDE SON DURUM
Motorine gelen indirimin ardından benzin fiyatlarına da indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi durumunda benzin fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Dün 92,45 dolar seviyesinde günü tamamlayan brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla 0,08 azalarak 92,38 dolar oldu.
Gelen indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
ANKARA
Motorin fiyatı: 26,47 TL
Benzin fiyatı: 20,74 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 26,49 TL
Benzin fiyatı: 20,73 TL
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 26,36 TL
Benzin fiyatı: 20,60 TL
BURSA
Motorin fiyatı: 26,49 TL
Benzin fiyatı: 20,74 TL