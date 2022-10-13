SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İşte il il pompa fiyatları

OPEC+ KARARI İLE PİYASALARDA ARZ ENDİŞESİ OLUŞMUŞTU

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu 5 Ekim'deki toplantısında, küresel ekonomi ve petrol piyasalarındaki belirsizliğe işaret ederek günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu durum piyasalarda arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştu.