SON DAKİKA! Aldatıcı reklamlara ceza 249 milyon TL’yi aştı: İndirimlerin yüzde 75’i gerçeği yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarını korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla aldatıcı reklamlara ve mevzuata aykırı ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, 8 Ekim 2026 tarihli toplantıda 161 dosya karara bağlandı. Mevzuata aykırı bulunan 136 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken toplam 17 milyon 176 bin 744 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

YILIN İLK 9 AYINDA 249 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA

Ticaret Bakanlığ'ının X hesabından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının ilk 9 ayında tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında 33 binin üzerinde başvuru değerlendirildi. Bakanlık tarafından resen başlatılan incelemeler de bu sürece dahil edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevzuata aykırı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 249 milyon TL'yi aşan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İNDİRİM REKLAMLARINDA YÜZDE 75'LİK VAATLER İNCELENDİ

Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında öne çıkan konulardan biri, gerçeği yansıtmayan indirimli satış reklamları oldu. Koşullu satışlar ve tüketicilerin kolaylıkla erişebildiği sadakat kartı uygulamalarının indirimli satış mevzuatı kapsamına alınmasıyla birlikte reklam verenlerin yükümlülükleri incelendi.

Denetimlerde, kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatleri bulunduğu tespit edildi. Ayrıca indirimli ürünlerde, indirim başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmadığı belirlendi.

Kolay erişilebilir sadakat kartı programlarına ilişkin reklamlarda da indirimli satış mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

YAPAY ZEKÂ VE SOSYAL MEDYA REKLAMLARI DA DENETİMDE

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar alanında tüketicilerin korunmasına yönelik kuralların kapsamını genişletti.

Yeni düzenlemeler kapsamında hedefli reklamcılık, yapay zekâ ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtımlar ve indirimli satış reklamları başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeni kurallar getirildi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 23/A maddesi kapsamında sosyal medya etkileyicilerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri de düzenleniyor.

Buna göre, reklam verene ait bir mal veya hizmetin tanıtılması, reklam verene yönlendirme yapılması, maddi kazanç ya da indirimli mal ve hizmet sağlanması veya bir etkinliğe katılım karşılığında menfaat elde edilmesi gibi durumlarda paylaşımın reklam veya tanıtım olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Reklam Kurulu tarafından resen incelemeye alınan 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda, reklam veya tanıtım ifadelerinin kullanılması yükümlülüğünün ve yönetmelikte belirlenen diğer şartların yerine getirilmediği tespit edildi. Söz konusu reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 9 FİRMAYA YAPTIRIM

Reklam Kurulu, kuyumculuk sektöründeki gerçeğe aykırı indirim vaatlerini de incelemeye aldı. Mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim vaatleriyle yayımlanan reklamlar hakkında resen incelemeler başlatıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, indirimli satış reklamlarına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal ettiği belirlenen 9 firma hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetim ve yaptırım faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör