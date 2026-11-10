SON DAKİKA! Altın ve gümüş için beklenen veri açıklandı! Piyasalarda yön terse döndü

ABD'de ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Eylül ayında yüzde 0,6 olarak kaydedilen aylık enflasyonun ardından fiyat artış hızında yavaşlama görüldü.
BARINMA VE GIDA FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ
Ekim ayında barınma endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Barınma maliyetleri, aylık enflasyondaki toplam artışın yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu.
Gıda endeksi aynı dönemde yüzde 0,5 artış gösterdi. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,4, dışarıda tüketilen gıda fiyatları ise yüzde 0,5 yükseldi.
Enerji endeksi ekim ayında yüzde 0,7 arttı. Bu kalemde eylül ayında yüzde 5,2'lik yükseliş yaşanmıştı. Böylece enerji fiyatlarındaki aylık artış önceki aya kıyasla belirgin şekilde yavaşladı.
ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 0,3 ARTTI
Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Çekirdek enflasyondaki artış ağustos ve eylül aylarında da aynı seviyede gerçekleşmişti.
Ekim ayında eğlence, sağlık hizmetleri, motorlu taşıt sigortası, ev eşyaları ve hizmetleri ile eğitim kalemlerinde fiyat artışları görüldü.
Buna karşılık, kullanılmış otomobil ve kamyon fiyatları ile iletişim endeksinde düşüş kaydedildi.
FED ÜYESİ WALLER'DEN FAİZ MESAJI
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun Ekim ayında yavaşlaması halinde bile Aralık toplantısında en az 25 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini söyledi. Enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda ise 50 baz puanlık daha güçlü bir artışın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Waller'ın açıklamalarının ardından piyasalarda Fed'in Aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklenti yüzde 99'a yükseldi.
ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ
Kritik verinin ardından ons altın yüzde 2'den fazla kayıpla 4.000 dolar eşiğine doğru geriledi. Haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselen altın fiyatları yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle güne 4.110,75 dolar seviyesinde başlamıştı. ABD enflasyon verisinin ardından ons altın yüzde 2'den fazla düşüşle 4.039,89 dolara kadar geriledi.
Günlük kaybı 80 doların üzerinde altın anlık olarak yüzde 2.12 düşüşle 4.050 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Ons gümüş ise 52 doların altına sarktı. Gümüş yüzde 3'e yakın kayıpla 51, 85 dolardan işlem görürken, gram gümüş ise 83,80 TL seviyesinde.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın da düşüşünü sürdürüyor. Önceki kapanışı 6.681,78 TL olan gram altın, gün içerisinde 6.696,33 TL ile en yüksek, 6.525,01 TL ile en düşük seviyeyi gördü. Gram altın saat 16.49 itibarıyla yüzde 2'den fazla kayıpla 6.544 TL'den işlem görüyor. Altının gramında günlük değer kaybı 123,41 TL civarında.
Çeyrek altın 10.722,94 TL'ye gerilerken yarım altın 21.445,88 TL, ziynet altın ise 42.760,59 TL seviyesine düştü.
Cumhuriyet altını yüzde 1,45 değer kaybıyla 44.136 TL seviyesine gerilerken Ata altın 44.414,50 TL'den işlem görüyor.
Gremse altın 107.422,66 TL, iki buçuk altın 106.699,93 TL ve beşli altın 216.816,37 TL seviyesinde bulunuyor. Bilezik fiyatlarında da aşağı yönlü hareket görülüyor. 22 ayar bilezik 5.992,02 TL, 18 ayar bilezik 4.796,24 TL ve 14 ayar bilezik 3.745,01 TL seviyesine geriledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
10 Kasım 2026 saat 16.49 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:
Ons altın: 4.060,54 dolar
Gram altın: 6.558,37 TL
Çeyrek altın: 10.722,94 TL
Yarım altın: 21.445,88 TL
Ziynet altın: 42.760,59 TL
Cumhuriyet altını: 44.136,00 TL
Ata altın: 44.414,50 TL
İki buçuk altın: 106.699,93 TL
Gremse altın: 107.422,66 TL
Beşli altın: 216.816,37 TL
Kilo altın: 129.907,00 TL
22 ayar bilezik: 5.992,02 TL
18 ayar bilezik: 4.796,24 TL
14 ayar bilezik: 3.745,01 TL
Has altın: 6.525,58 TL