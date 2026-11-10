SON DAKİKA! Altın ve gümüş için beklenen veri açıklandı! Piyasalarda yön terse döndü

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın da düşüşünü sürdürüyor. Önceki kapanışı 6.681,78 TL olan gram altın, gün içerisinde 6.696,33 TL ile en yüksek, 6.525,01 TL ile en düşük seviyeyi gördü. Gram altın saat 16.49 itibarıyla yüzde 2'den fazla kayıpla 6.544 TL'den işlem görüyor. Altının gramında günlük değer kaybı 123,41 TL civarında.

Çeyrek altın 10.722,94 TL'ye gerilerken yarım altın 21.445,88 TL, ziynet altın ise 42.760,59 TL seviyesine düştü.

Cumhuriyet altını yüzde 1,45 değer kaybıyla 44.136 TL seviyesine gerilerken Ata altın 44.414,50 TL'den işlem görüyor.

Gremse altın 107.422,66 TL, iki buçuk altın 106.699,93 TL ve beşli altın 216.816,37 TL seviyesinde bulunuyor. Bilezik fiyatlarında da aşağı yönlü hareket görülüyor. 22 ayar bilezik 5.992,02 TL, 18 ayar bilezik 4.796,24 TL ve 14 ayar bilezik 3.745,01 TL seviyesine geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

10 Kasım 2026 saat 16.49 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Ons altın: 4.060,54 dolar

Gram altın: 6.558,37 TL

Çeyrek altın: 10.722,94 TL

Yarım altın: 21.445,88 TL

Ziynet altın: 42.760,59 TL

Cumhuriyet altını: 44.136,00 TL

Ata altın: 44.414,50 TL

İki buçuk altın: 106.699,93 TL

Gremse altın: 107.422,66 TL

Beşli altın: 216.816,37 TL

Kilo altın: 129.907,00 TL

22 ayar bilezik: 5.992,02 TL

18 ayar bilezik: 4.796,24 TL

14 ayar bilezik: 3.745,01 TL

Has altın: 6.525,58 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör