SON DAKİKA! Altın ve gümüş için beklenen veri açıklandı! Piyasalarda rüzgar terse döndü

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ekim ayında 165 bin kişi arttı. Böylece istihdam artışı piyasa beklentilerini önemli ölçüde geride bıraktı.

Önceki aylara ilişkin verilerde de yukarı yönlü revizyon yapıldı. Ağustos ayı istihdam artışı 53 bin kişi artırılarak 186 bine, eylül ayı artışı ise 31 bin kişi yükseltilerek 60 bine çıkarıldı.

EN FAZLA İSTİHDAM ARTIŞI HİZMET SEKTÖRLERİNDE

Ekim ayında istihdam artışında özellikle profesyonel ve iş hizmetleri sektörü öne çıktı. Bu alanda 70 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi.

Sağlık hizmetlerinde 42 bin, ulaştırma ve depolama sektöründe 25 bin, imalat sanayisinde ise 19 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşti.

ABD'DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 4,1

ABD'de işsizlik oranı ekim ayında büyük ölçüde değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı. İşsiz sayısı ise 7,1 milyon olarak açıklandı.

SAATLİK KAZANÇLAR YÜZDE 0,4 ARTTI

Ücret verilerinde de artış kaydedildi. Tüm çalışanlar için ortalama saatlik kazanç ekim ayında 14 sent yükselerek 38 dolara çıktı. Böylece aylık artış yüzde 0,4, yıllık artış ise yüzde 3,1 oldu.

Ortalama haftalık çalışma süresi ise değişmeyerek 34,4 saat seviyesinde kaldı.

ABD'de istihdamın beklentilerin üzerinde artması ve önceki aylara ilişkin verilerin yukarı yönlü revize edilmesi, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğuna işaret etti. İşsizlik oranının yüzde 4,1'de kalması ve ücretlerdeki artış da ABD ekonomisinin görünümü açısından yakından takip edilen göstergeler arasında yer aldı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın piyasasında kritik verinin ardından satış baskısı öne çıkıyor. Saat 16.49 itibarıyla ons altın 4.050 dolar sınırına gerilerken gram altın 6.550 TL seviyesinin altına indi. Günlük kayıp ons altında yüzde 1,20, gram altında ise yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

Spot piyasada ons altın yüzde 1,20 düşüşle 4.049,99 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 4.106,97 doları gören ons altının en düşük seviyesi 4.028,10 dolar oldu. Bir önceki gün 4.098,98 dolar seviyesinde bulunan ons altın, böylece 4.050 dolar sınırına kadar geriledi.

Gram altın da düşüşten etkilendi. Yüzde 0,98 değer kaybeden gram altın 6.531,54 TL seviyesine indi. Gün içerisinde 6.623,15 TL'yi gören gram altının en düşük seviyesi 6.496,74 TL olarak kaydedildi. Bir önceki gün 6.596,02 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6.500 TL sınırına yaklaştı.

Has altın yüzde 0,98 düşüşle 6.498,88 TL'ye gerilerken 22 ayar bilezikteki kayıp yüzde 1,58 oldu.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki gerileme çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. Çeyrek altın yüzde 0,98 düşüşle 10.679,07 TL'ye gerilerken yarım altın 21.358,14 TL seviyesine indi.

Ziynet altın 42.585,65 TL'den işlem görürken Cumhuriyet altını 44.153 TL seviyesinde bulunuyor. Ata altın 44.259,21 TL'ye gerilerken iki buçuk altın 106.326,87 TL oldu.

Gremse altın 107.047,06 TL, beşli altın ise 216.058,29 TL seviyesine geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 16.49 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Ons altın: 4.049,99 dolar

4.049,99 dolar Gram altın: 6.531,54 TL

6.531,54 TL Çeyrek altın: 10.679,07 TL

10.679,07 TL Yarım altın: 21.358,14 TL

21.358,14 TL Kilo altın: 129.569,00 TL

129.569,00 TL Ziynet altın: 42.585,65 TL

42.585,65 TL Cumhuriyet altını: 44.153,00 TL

44.153,00 TL Ata altın: 44.259,21 TL

44.259,21 TL İki buçuk altın: 106.326,87 TL

106.326,87 TL Gremse altın: 107.047,06 TL

107.047,06 TL Beşli altın: 216.058,29 TL

216.058,29 TL 22 ayar bilezik: 5.971,07 TL

5.971,07 TL 18 ayar bilezik: 4.779,47 TL

4.779,47 TL 14 ayar bilezik: 3.731,92 TL

3.731,92 TL Has altın: 6.498,88 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör