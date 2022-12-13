SON DAKİKA: Amasya ve Samsun TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Samsun TOKİ kura sonuçları ilk kısmı belli oldu

Son dakika haberi...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Amasya'da bin 150 konut için, Samsun'da bin 420 konut için kura çekimi yapılacak.

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında çekilecek TOKİ kuraları, Samsun'da SSB Çok Amaçlı Salon Erol Olçok Katı'nda, Amasya'da Amasya Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Bugün kurası çekilecek Samsun ilçeleri ve konut sayıları şu şekilde olacak:

Çarşamba - 600 konut

Canik - 320 konut

Bafra - 500 konut

Samsun TOKİ kura çekimi videosu için tıklayınız...

Bugün kurası çekilecek Amasya ilçeleri ve konut sayıları şu şekilde olacak:

Merkez - 180 konut

Merzifon - 150 konut

Suluova - 251 konut

Taşova - 100 konut

Gümüşhacıköy - 100 konut

Ziyaret - 87 konut

Göynücek - 125 konut

Hamamözü - 157 konut

Amasya TOKİ kura çekimi videosu için tıklayınız...

Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve TOKİ YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

Amasya ve Samsun TOKİ kura sonuçlarına TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişilebilecek.

Samsun TOKİ kura sonuçları için tıklayınız...