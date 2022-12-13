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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Amasya ve Samsun TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Samsun TOKİ kura sonuçları ilk kısmı belli oldu
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:48 Son Güncelleme: 13.12.2022 09:48

SON DAKİKA: Amasya ve Samsun TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Samsun TOKİ kura sonuçları ilk kısmı belli oldu

Son dakika haberler...Sosyal Konut Projesi kapsamında Amasya TOKİ kura çekimi bugün başlıyor. Samsun TOKİ kura çekimi de bugün kaldığı yerden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan TOKİ kura çekimi ile ilgili yapılan açıklamada, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde bugün Amasya'da Merkez, Merzifon, Suluova, Taşova, Gümüşhacıköy, Ziyaret, Göynücek, Hamamözü ilçelerinde; Samsun'da Çarşamba, Canik, Bafra ilçelerinde kuralar çekiliyor" denildi.

SON DAKİKA: Amasya ve Samsun TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Samsun TOKİ kura sonuçları ilk kısmı belli oldu

Son dakika haberi...Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Amasya'da bin 150 konut için, Samsun'da bin 420 konut için kura çekimi yapılacak.

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında çekilecek TOKİ kuraları, Samsun'da SSB Çok Amaçlı Salon Erol Olçok Katı'nda, Amasya'da Amasya Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Bugün kurası çekilecek Samsun ilçeleri ve konut sayıları şu şekilde olacak:

  • Çarşamba - 600 konut
  • Canik - 320 konut
  • Bafra - 500 konut

Samsun TOKİ kura çekimi videosu için tıklayınız...

Bugün kurası çekilecek Amasya ilçeleri ve konut sayıları şu şekilde olacak:

  • Merkez - 180 konut
  • Merzifon - 150 konut
  • Suluova - 251 konut
  • Taşova - 100 konut
  • Gümüşhacıköy - 100 konut
  • Ziyaret - 87 konut
  • Göynücek - 125 konut
  • Hamamözü - 157 konut

Amasya TOKİ kura çekimi videosu için tıklayınız...

Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve TOKİ YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

Amasya ve Samsun TOKİ kura sonuçlarına TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişilebilecek.

Samsun TOKİ kura sonuçları için tıklayınız...

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SON DAKİKA: Amasya ve Samsun TOKİ kura çekimi bugün başlıyor! Samsun TOKİ kura sonuçları ilk kısmı belli oldu
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