SON DAKİKA! Anneler hesapları kontrol edin! Doğum yardımı ödemeleri yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Göktaş, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun faydalandığını belirtti.
DOĞUM YARDIMINDA ÖDEME TUTARLARI
Bakan Göktaş, 2, 3 ve üzeri çocuklar için toplam 788 bin 573 çocuğa her ay düzenli ödeme yapıldığını bildirdi.
Göktaş'ın verdiği bilgilere göre doğum yardımından faydalanan çocukların 566 bin 537'si ailelerin birinci çocuğu, 413 bin 806'sı ikinci çocuğu, 374 bin 767'si ise üçüncü ve üzeri çocuklardan oluşuyor.
Hak sahiplerinden 31 bin 493 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğu belirtildi.
2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarı güncellenirken, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor.
27,6 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI
Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda doğum yardımlarının vatandaşlara sağlanan önemli desteklerden biri olduğunu belirten Göktaş, eylül ayı ödemelerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.
Göktaş, "Bu kapsamda eylül ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına 27,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILIYOR
Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirtti.
Başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine de "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.