SON DAKİKA! Anneler hesapları kontrol edin! Doğum yardımı ödemeleri yatırıldı

DOĞUM YARDIMINDA ÖDEME TUTARLARI

Bakan Göktaş, 2, 3 ve üzeri çocuklar için toplam 788 bin 573 çocuğa her ay düzenli ödeme yapıldığını bildirdi.

Göktaş'ın verdiği bilgilere göre doğum yardımından faydalanan çocukların 566 bin 537'si ailelerin birinci çocuğu, 413 bin 806'sı ikinci çocuğu, 374 bin 767'si ise üçüncü ve üzeri çocuklardan oluşuyor.

Hak sahiplerinden 31 bin 493 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğu belirtildi.

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarı güncellenirken, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor.