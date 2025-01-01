SON DAKİKA! ATM’lerden nakit çekimde yeni dönem: Bankaların nakit çekim limiti ne kadar olacak?

Bankalar 2025 yılına girilmesiyle beraber ATM'lerden para çekme limitlerini yükseltecek. Daha önce QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Yeni uygulama ile 10-15 bin lira arasında değişim para çekme limitlerinin 15-20 bin aralığına kadar çekilmesi bekleniyor.
ATM'LERDEN PARA ÇEKME LİMİTLERİ YÜKSELECEK
ATM'lerden para çekme işlemlerinde değişikliğin 1 Ocak'la beraber başlaması bekleniyor. Mevcut durumda 15 bin TL'lik limit uygulayan bankaların, bu tutarı 20 bin TL'ye çıkarması bekleniyor. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise 15 bin TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor.
Bazı bankalar 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesine kısıtlama getirmişti. ATM'lerden devreye girecek yeni limitler bekleniyor.
QR KOD LİMİTLERİ DE ARTMIŞTI
ATM'lerden yapılan işlemlerde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Yeni uygulamalar ile müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamasının yolu açılacak.