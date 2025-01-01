SON DAKİKA! ATM’lerden nakit çekimde yeni dönem: Bankaların nakit çekim limiti ne kadar olacak?

ATM'LERDEN PARA ÇEKME LİMİTLERİ YÜKSELECEK

ATM'lerden para çekme işlemlerinde değişikliğin 1 Ocak'la beraber başlaması bekleniyor. Mevcut durumda 15 bin TL'lik limit uygulayan bankaların, bu tutarı 20 bin TL'ye çıkarması bekleniyor. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise 15 bin TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor.

Bazı bankalar 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesine kısıtlama getirmişti. ATM'lerden devreye girecek yeni limitler bekleniyor.