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Giriş Tarihi: 1.1.2025 09:15 Son Güncelleme: 1.1.2025 09:21

SON DAKİKA! ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem: Bankaların nakit çekim limiti ne kadar olacak?

Bankalar 2025 yılı itibarıyla ATM'lerden para çekme limitlerini değiştirmeye hazırlanıyor. Mevcut durumda 10 bin lira olan günlük para çekme limitlerinin 20 bin liraya kadar yükseltilmesi bekleniyor.Bankaların nakit çekim limiti ne kadar olacak?

SON DAKİKA! ATM’lerden nakit çekimde yeni dönem: Bankaların nakit çekim limiti ne kadar olacak?

Bankalar 2025 yılına girilmesiyle beraber ATM'lerden para çekme limitlerini yükseltecek. Daha önce QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Yeni uygulama ile 10-15 bin lira arasında değişim para çekme limitlerinin 15-20 bin aralığına kadar çekilmesi bekleniyor.

ATM'LERDEN PARA ÇEKME LİMİTLERİ YÜKSELECEK

ATM'lerden para çekme işlemlerinde değişikliğin 1 Ocak'la beraber başlaması bekleniyor. Mevcut durumda 15 bin TL'lik limit uygulayan bankaların, bu tutarı 20 bin TL'ye çıkarması bekleniyor. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise 15 bin TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor.

Bazı bankalar 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesine kısıtlama getirmişti. ATM'lerden devreye girecek yeni limitler bekleniyor.

QR KOD LİMİTLERİ DE ARTMIŞTI

ATM'lerden yapılan işlemlerde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Yeni uygulamalar ile müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamasının yolu açılacak.

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SON DAKİKA! ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem: Bankaların nakit çekim limiti ne kadar olacak?
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