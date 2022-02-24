Son dakika: Piyasalara Rusya-Ukrayna krizi şoku! Avrupa’da doğalgaz fiyatı 130 Euro’ya dayandı

ALTINDA 1.5 YIL SONRA İLK

Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 976 dolara ulaştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 920 liraya çıktı.

BRENT PETROL 8 YIL SONRA 100 DOLARI AŞTI

Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de işlem gören nisan vadeli brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından sonra ilk kez 105 dolar seviyesini aştı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise 100 doların üzerine çıktı.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATI SERT YÜKSELDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 50'den fazla yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 18.06'da 135 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 52 artış kaydetti.

Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseldi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.