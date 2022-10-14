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Giriş Tarihi: 14.10.2022 16:27

SON DAKİKA: Bakan açıkladı! Ödemeler bugün yapılacak

AA
SON DAKİKA: Bakan açıkladı! Ödemeler bugün yapılacak

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 501,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "501 milyon 273 bin 85 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında 479 milyon 722 bin 258 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 6 milyon 72 bin 970 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 12 milyon 995 bin 607 lira ve uzman eller projesi desteği kapsamında 2 milyon 482 bin 250 lira ödeme yapılacak.

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SON DAKİKA: Bakan açıkladı! Ödemeler bugün yapılacak
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