Son dakika: Bakan açıkladı! Ödemeler yarın hesaplarda

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
"ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz"
ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 30, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 @TurkiyeninCayi pic.twitter.com/H8aKD3XQbh