Son dakika: Bakan açıkladı! Ödemeler yarın hesaplarda

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz"