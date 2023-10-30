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Giriş Tarihi: 30.10.2023 08:31 Son Güncelleme: 30.10.2023 08:40

Son dakika: Bakan açıkladı! Ödemeler yarın hesaplarda

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan açıkladı! Ödemeler yarın hesaplarda

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz"

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Son dakika: Bakan açıkladı! Ödemeler yarın hesaplarda
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