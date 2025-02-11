SON DAKİKA! Bakan Bayraktar açıkladı: Türkmen gazı için anlaşmayı imzaladık

Son dakika haberi: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki enerji iş birliğinde tarihi bir adım atıldığını duyurarak "Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık" açıklamasını yaptı.

1998'DEN BERİ DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

Geçen yıl temmuzda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

DOĞAL GAZ AKIŞI 1 MART'TA BAŞLAYACAK

Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında doğal gaz akışına 1 Mart'ta başlanması planlanıyor.

TARİHİ BİR ADIM ATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Türkmenistan enerji işbirliğinde tarihi bir adım atıldığını kaydetti.

Geçen yıl martta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov katılımıyla Antalya'da imzalanan doğal gaz alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşıldığını ifade eden Bayraktar, "Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.