Son dakika: Bakan Bayraktar: Nükleerde Sinop ve Trakya projelerini mutlaka devreye almak istiyoruz

"GABAR'DA GÜNLÜK 100 BİN VARİL HEDEFİMİZ VAR"

Karadeniz gazında günlük 4 milyon metroküplük bir gaz akışı var. İkinci fazın gelişimiyle birlikte birkaç yıl sonra 40 milyon metroküpe çıkacak. Gabar'da hızlı ilerliyoruz, günlük 18 bin varili bulan bir üretim var, 2024 sonuna kadar 100 bin varillik bir üretime çıkmayı hedefliyoruz. Gabar'da kuyu başı üretim bin varil civarında. Gabar'da 100 bin varile 100 kuyu ile ulaşmayı hedefliyoruz.