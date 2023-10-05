Son dakika: Bakan Bayraktar: Nükleerde Sinop ve Trakya projelerini mutlaka devreye almak istiyoruz

Son dakika haberi...Türkiye'nin 'Enerjide tam bağımsızlık" hedefiyle atacağı adımları değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2 yeni nükleer santral için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Bakan Bayraktar, katıldığı bir TV programında Türkiye Yüzyılı'nda kilit rol oynayacak enerji sektörü için açıklamalarda bulundu.
"BAE'DEN YENİLENEBİLİR PROJELERE CİDDİ BİR İLGİ VAR"
Irak-Türkiye petrol botu hattının hazır hale geldiğini belirten Bakan Bayraktar, "BAE'den ciddi bir ilgi var, özellikle yenilenebilir projelere. Çok yakın bir zamanda bazı projelerin BAE ile gerçekleşeceğini göreceğiz gibi görünüyor. " dedi.
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İsrail'den gelecek gazın büyük kısmı Türkiye'de kullanılacak, bir kısmı da Avrupa'ya gidecek, birkaç hafta sonra İsrail'i ziyaret edebilirim.
Akkuyu'da ilk reaktörün aktif hale gelmesi için hedefimiz önümüzdeki yıl Ekim. Nükleerde Sinop ve Trakya projelerini mutlaka devreye almak istiyoruz. Trakya'daki reaktör için Çin'le görüşmelerimiz devam ediyor, önümüzdeki birkaç ay içinde anlaşmaya dönüştürmek istiyoruz.
Modüler nükleer reaktörler, nükleer kapasitemizin %25'i olacak. Modüler nükleer santraller inşaat aşamasına geçince diğerlerine göre hızlı ilerliyor.
"GABAR'DA GÜNLÜK 100 BİN VARİL HEDEFİMİZ VAR"
Karadeniz gazında günlük 4 milyon metroküplük bir gaz akışı var. İkinci fazın gelişimiyle birlikte birkaç yıl sonra 40 milyon metroküpe çıkacak. Gabar'da hızlı ilerliyoruz, günlük 18 bin varili bulan bir üretim var, 2024 sonuna kadar 100 bin varillik bir üretime çıkmayı hedefliyoruz. Gabar'da kuyu başı üretim bin varil civarında. Gabar'da 100 bin varile 100 kuyu ile ulaşmayı hedefliyoruz.