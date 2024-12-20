SON DAKİKA! Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "ABD Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı. Türkiye doğalgaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edecek." dedi.

GAZPROM YAPTIRIMINDA MUAFİYET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Gazprromla ilgili önemli ifadeler kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunarak , Türkiye'nin doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini anlattı.

Gazprombank'ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini sık sık dile getirdi. Bakan Bayraktar, ABD'nin kararının Türkiye'nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret ederek geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye'ye tanıdığını hatırlatmıştı. Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye'nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini ifade etmişti.