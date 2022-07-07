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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım
Giriş Tarihi: 7.7.2022 23:07

Son dakika: Bakan Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım

Son dakika: Bakan Bilgin’den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım

Son dakika açıklamasında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun.

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun.

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Son dakika: Bakan Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım
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