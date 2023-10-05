SON DAKİKA: Bakan Bolat rakamlarla açıkladı! Otomobil fiyatları düşüyor

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Bolat, "Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz. Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık" diyerek marketlere de indirim kampanyaları yapmaları için çağrıda bulundu.

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