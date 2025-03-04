SON DAKİKA! Bakan Bolat ihracat rakamlarını açıkladı: Son 21 ayın 13’ünde dış ticaret açığı azaldı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, ihracatın şubat ayında 20,8 milyar olarak gerçekleştiğini ifade ederek "Önemli olan ihracattaki doğrusal yükseliş" dedi. Bakan Bolat, ithalatın 28 milyar 900 milyon dolar olarak kaydedildiğini ifade ederek geçen yılın ilk 2 ayına göre ihracatın 800 milyon dolar arttığını anlattı. Böylelikle son 21 ayın 13'ünde dış ticaret açığı azaldı.

ŞUBAT AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye'nin 2025 yılı Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun için ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz.

Geçen yıl şubat ayı 29 çekmişti, bu yıl 28 günlük bir şubat ayımız var. Bizim bir perşembe günü iş kaybımız olarak 900 milyon dolar eksi ile şubat ayına ekside başlamıştık. Geçen yıl 21 milyar 91 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde bizim 314 milyon dolarlık şubat ayında bir azalmamız söz konusu oldu bu da yüzde 1.5'e tekabül ediyor.

Bu tür takvim etkileri her dönem olabiliyor. İşte geçen yıl mart ayında bayram yoktu bu yıl mart ayının 4 günü bayram tatiline giriyor. Yine takvim etkisi ile mart ayında da zorluk yaşayacağız. Nisan ayında geçen sene 4 gün bayram tatili vardı bu sene nisan ayında bayram tatili olmayacak bu da takvim etkisi olarak bizim için avantaj sağlayacak.

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