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Giriş Tarihi: 25.7.2024 14:09 Son Güncelleme: 25.7.2024 14:18

SON DAKİKA: Bakan Bolat ve Yumaklı'dan kritik toplantı

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla fahiş fiyat artışı ile mücadele, ürün arzı, tüketiciyi koruma adımları, ihracat pazarı, gıda tüketim tahminleri ve fiyat dengelerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

SON DAKİKA: Bakan Bolat ve Yumaklı’dan kritik toplantı

Son dakika haberleri...Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilgili bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bir araya gelerek, aylık koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasadaki tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler, önümüzdeki dönemde tarımsal ve gıda üretim/tüketim miktar tahminlerinin yanında, fiyat dengeleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapıldı. Ayrıca; kaliteli ve verimli üretimin sürdürülebilirliği ile üretimin artırılması, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve makul fiyatla gıda ürünlerine ulaşması, ülkemizin tarımsal ürün ihracatını katma değerli olarak artırması konularında da Bakanlıkların yol haritasındaki çalışmalar gözden geçirildi" denildi.

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SON DAKİKA: Bakan Bolat ve Yumaklı'dan kritik toplantı
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