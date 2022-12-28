Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:19 Son Güncelleme: 28.12.2022 11:27

SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlamıştır. İnşallah Eti Maden Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da yeni bir rekorla bu rakamları da aşacaktır. Yeni stratejimizle; bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik. İnşallah 2023’ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz." dedi.

DHA
SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlamıştır. İnşallah Eti Maden Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da yeni bir rekorla bu rakamları da aşacaktır. Yeni stratejimizle; bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik. İnşallah 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA