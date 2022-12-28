SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı! Milyar dolarlık kazanç sağladı

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlamıştır. İnşallah Eti Maden Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da yeni bir rekorla bu rakamları da aşacaktır. Yeni stratejimizle; bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik. İnşallah 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz." dedi.

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