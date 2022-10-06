SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı! TANAP’ın kapasitesi 2 katına çıkıyor

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.

Türkiye-Azerbaycan 2'inci Enerji Forumu İstanbul'da gerçekleşti. Forum; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile iki ülke arasında enerji alanında faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Forum kapsamında enerji alanında iki ülke arasında yapılabilecek işbirlikleri gündeme geldi. İki ülke arasında mevcut işbirliklerinin artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

Bakan Dönmez forumda yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl forumun ilkinin Azerbaycan'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Forumun ilkinde yaptığımız anlaşmalar bize birçok konuda rehberlik etti, yeni işbirliği alanları gösterdi ve diyaloğumuzun artarak ilerlemesine vesile oldu" dedi.

İlk forumda yapılan işbirliklerinden bahseden Bakan Dönmez, "Malumlarınız olduğu üzere, bugüne kadar birlikte hayata geçirdiğimiz başarılı işbirlikleri, mevcut ve potansiyel fırsatların çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesinde bizlere büyük güç verdi. Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk. 2022 yılı başında dünyada yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği küresel kriz ortamına rağmen iki ülke olarak sergilediğimiz tutum ile enerji arz güvenliği noktasında üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirdik" şeklinde konuştu.