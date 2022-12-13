SON DAKİKA: Bakan Dönmez’den doğal gaz açıklaması: İnşallah Ocak ayında devreye alacağız!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz kullanımının bu yıl yüzde 10-12 oranında daha az olacağını söyledi. Dönmez, Umman'dan LNG alımı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini aktardı.

DÖNMEZ: OCAK'TA DEVREYE ALACAĞIZ

Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gazı ile ilgili çalışmaları aktardı. Dönmez, "Saros Körfezi FSRU'yu inşallah Ocak 2023'te devreye alacağız." dedi.

"YÜZDE 10-12 AZ OLACAK"

Dönmez, bu yıl ki doğal gaz kullanımına ilişkin ise, "Bu yıl doğal gaz tüketimi, geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Umman'dan LNG alımı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini sözlerine ekledi.

Bakan Dönmez, TürkAkım Boru Hattı'nın yüzde yüz kapasite ile çalıştığını söyledi.