SON DAKİKA: Bakan Dönmez’den heyecanlandıran açıklama! ’Müjde verebileceğimiz bir saha’

İSTANBUL'DA ULUSLARARASI GAZ KONFERANSI DÜZENLENECEK

Şubat başında İstanbul'da bir uluslararası gaz konferansı düzenlemeyi düşünüyoruz. Hem kaynak ülkelerin, tedarikçilerin bakanları ve önemli temsilcileri olacak hem de talep tarafının temsilcileri. Bütün konuları enine-boyuna tartışmış olacağız.

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı olarak son derece dengeli bir politika yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, meselelerin çözümü için her iki tarafla da rahatlıkla görüşebiliyor.

Biz sadece kendi tedarikimiz için değil Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok ülkenin gıdaya erişimi açısından da önemli bir rol üstlenmiş olduk. Bunu niçin enerji için de yapmayalım? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz bölgede bir enerji krizi de yaşanıyor, aslında Türkiye burada önemli bir aktör olabilir.

Biz bu ülkelere de öteden beri söyledik, hele şimdi bizim bu gaz merkezi projemizi de hayata geçirirsek rahatlıkla bu gazlarını Türkiye'ye getirip burada pazarlayabilirler.

Bu pazar şeffaf ve güvenilir olacak. Hem arz tarafının hem de talep tarafının haklarını koruyacak şekilde bir piyasanın oluşması için elimizdeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanacağız.