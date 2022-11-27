SON DAKİKA: Bakan Dönmez’den heyecanlandıran açıklama! ’Müjde verebileceğimiz bir saha’

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında işlerin plana uygun bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk gazı vatandaşlarımıza götüreceğiz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı bir TV programında enerjide öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. İşte Bakan Dönmez'in o açıklamaları:
TÜRKİYE ENERJİ KRİZİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR
Türkiye bugün komşu ülkelerine göre, özellikle Avrupa'yı dikkate aldığınızda birçok yerden gaz tedarik edebilen nadir ülkelerden birisi. Gaz tedariki konusunda cazibe merkezi haline geldik.
ABD'den Körfez ülkelerine, hatta nadir olmakla birlikte Asya Pasifik kaynak noktalarına varıncaya kadar tedarik edebiliyoruz. Böyle baktığımızda yaklaşık 15 farklı ülkeden gaz tedarik ediyoruz. Bu bir dağıtım merkezi ve ticaret merkezi olmak için yeterli bir kaynak dağılımını içeriyor.
Yaklaşık, 6 milyar metreküplük doğal gaz depolarımız var. 2 yıl içerisinde bu rakam 10 milyar metreküpe çıkacak. Gaz merkezi olduktan sonra başka ülkeler yine boru hatlarıyla gazlarını Türkiye'ye göndermek isteyecekler, bu yönde istek ve arzular var.
GÜNEYDOĞU ASYA'DAN GAZ
Hem Endonezya, hem de Malezya imkan olursa ürettikleri gazın bir miktarını Türkiye'ye gönderebileceklerini de ifade ettiler. Kendi ihtiyacımız için olabilir ya da bizim terminallerimizi kullanmak suretiyle bu gaz merkezinde Avrupa pazarına da buradan gazlarını gönderebilirler. Böyle bir imkân, opsiyon, seçenek sunmuş oluyoruz.
İSTANBUL'DA ULUSLARARASI GAZ KONFERANSI DÜZENLENECEK
Şubat başında İstanbul'da bir uluslararası gaz konferansı düzenlemeyi düşünüyoruz. Hem kaynak ülkelerin, tedarikçilerin bakanları ve önemli temsilcileri olacak hem de talep tarafının temsilcileri. Bütün konuları enine-boyuna tartışmış olacağız.
Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı olarak son derece dengeli bir politika yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, meselelerin çözümü için her iki tarafla da rahatlıkla görüşebiliyor.
Biz sadece kendi tedarikimiz için değil Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok ülkenin gıdaya erişimi açısından da önemli bir rol üstlenmiş olduk. Bunu niçin enerji için de yapmayalım? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz bölgede bir enerji krizi de yaşanıyor, aslında Türkiye burada önemli bir aktör olabilir.
Biz bu ülkelere de öteden beri söyledik, hele şimdi bizim bu gaz merkezi projemizi de hayata geçirirsek rahatlıkla bu gazlarını Türkiye'ye getirip burada pazarlayabilirler.
Bu pazar şeffaf ve güvenilir olacak. Hem arz tarafının hem de talep tarafının haklarını koruyacak şekilde bir piyasanın oluşması için elimizdeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanacağız.
KARADENİZ GAZI İTHALATI YÜZDE 30 DÜŞÜRECEK
Karadeniz gazında işler plana uygun olarak gidiyor. İnşallah, bir aksilik olmazsa da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ilk gazı vatandaşlarımıza götüreceğiz, tüm hedefimiz, gayretimiz o yönde çalışıyor. Vatandaşımızı artık Türkiye yüzyılında bu keşfin ateşiyle buluşturmuş olacağız.
Bugün ithal ettiğimiz gaza göre üreteceğimiz yerli gazın çok daha ekonomik olacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi: 'Hem milletimiz hem devletimiz kazanacak'
Orada yapılan işlemlerin, yatırımların, operasyonların bir maliyeti var ama bu maliyetler ithal ettiğimiz gaza göre görece daha az olacak. Bakalım inşallah gazımızı sisteme bağladığımızda bununla alakalı maliyetlerimizde netleşmiş olacak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Yapılabilecek bir şey varsa bugüne kadar hükümetimiz bu konularda nasıl destek olduysa bundan sonra da elbette olacak."
Doğal gazda biz tükettiğimiz gazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Yani neredeyse tamamında dışa bağımlı olduğumuz bir üründe Karadeniz gazı devreye girdiği zaman ve tam üretime geçtiğimizde toplam tüketimin yüzde 25-30'luk kısmını artık kendi gazımızı kullanıyor olacağız.
Doğal gazda dışa bağımlılığımız yüzde 70'e inecek. Ama yeni araştırmalar sonucu keşifler gelirse tabi bu oran daha da azalacak inşallah.
SÜBVANSİYONLAR DEVAM EDECEK
İlk 6 aya baktığımızda doğal gazda sübvansiyon miktarı 150 milyar lira oldu. Elektrik tarafındaki sübvansiyon miktarı yaklaşık 20-25 milyar lira civarında. Yılsonuna doğru tabi bu rakam muhtemelen ikisini topladığımızda 200'ü aşacak, belki 250 milyar lira civarlarına gelecek. Önümüzdeki yıl da fiyatlar bu şekilde yüksek seyrettiği müddetçe bu destekleme mekanizmasına devam edeceğiz. Bundan vatandaşımızın bir endişesi olmasın.
YENİ KEŞİFLER GELEBİLİR Mİ?
Akdeniz'de Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz ilk sondajını tamamladı, şimdi arkadaşlarımız sondajda edinilen bilgileri değerlendiriyorlar, analiz yapıyorlar, henüz daha netleşmedi. Şu anda Taşucu Limanında yeni görev alanı.
Sakarya gaz sahası içerisinde bir komşu alanda yeni keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. Çaycuma -1 adını verdiğimiz kuyuda. İlk veriler pozitif geliyor, arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Orada da netice alınca da tabi ki bunu vatandaşımızla paylaşacağız. Karadeniz bizim için gelecek vaat ediyor, daha çok müjde verebileceğimiz bir saha olarak görüyor ve değerlendiriyoruz, biraz sabırlı olursak inşallah o da olacak.
Mevcut Sakarya gaz sahasında rezerv değerlendirme çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. Bu çalışmaları uluslararası ekspertiz yapma kabiliyetine, imkanına sahip şirketlere de değerlendiriyoruz. İlk gelen veriler de bizim 540 milyar metreküplük doğal gaz verisini belki yukarı yönlü güncelleme ihtiyacını da doğurabileceği yönünde.
Manifold dediğimiz 280 tonluk dağıtıcı merkezi geldi yurt dışından, gemiye yüklendi, yerine götürüldü. 280 tonluk bir ekipmanı suyun altına robotlarla gidiyoruz ve o kuyulardan gelen bağlantı borularıyla onu birleştiriyoruz. Artık orada toplanan gazı karaya çıkartacak ana iletim hattına bağlanmış olacak.
SU SEVİYESİNDEN PETROL KEŞFETTİK
Çukurova bölgesinde şu anda 3'üncü kuyu da açıldı, yaklaşık 8-10 milyon varillik bir rezerv var. Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. Ki o bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var. Orada 10 kuyuya kadar çıkacağız ve toplamda da belki günlük üretimimiz işte bin varile kadar çıkmış olacak.
Esma Çevik sahası 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşif arasında yer aldı. 5 yıl önce TPAO'nun üretimi günlük 37 bin varildi. Şu anda 65 bin varillerdeyiz. Hedefimiz bunu böyle 1-2 yıl içerisinde günlük 100 bin varillere çıkartmak, böylece petrolde de dışa bağımlılığımızı sıfırlamayacağız, ama azaltacağız.
MADEN İHRACATINDA REKOR GELİYOR
2002'de maden ihracatımız yaklaşık 700 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 5,90 milyar dolar oldu. Bu sene de herhalde 6'yı geçeğiz, bir rekor kıracağız, çünkü Ekim ayı son itibarıyla 5,4 milyar dolar ihracatımız oldu.