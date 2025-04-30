SON DAKİKA! Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde hedef 65 milyon ziyaretçi

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı ilk çeyreği turizm rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy turizmdeki hedefleri açıkladı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

HEDEF 64 MİLYAR DOLAR GELİR

2025 hedefi 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar gelir. Geçen seneye göre ziyaretçi sayısında yüzde 4,4, gelirlerde yüzde 4,7 artış öngörüyoruz. Türkiye ziyaretçi sırasında 2017'de 8. sırada idi geçen yıl 4. sıraya kadar çıktı.

Bu seneki ziyaretçi sayılarına baktığımızda ilk çeyrekte 2017'de 4.8 milyon ziyaretçi almıştık. 2024'te 9.1 milyona kadar çıktık. Bu sene ilk çeyrekte 8.9 milyon ziyaretçi ile kapattık. Yıl sonu ortalamasına baktığımızda hedefimizde yüzde 4.4'lük artış olduğunu düşünüyoruz. Ocak ayını çok başarılı bir şekilde kapattık. Şubat ayına geldiğimizde ilk çeyrekte ziyaretçi sayılarını etkileyen takvimsel faktörler oldu. Şubat ayı 28 çekiyor, bize yüzde 3.5'lik bir etkisi var. Mart ayında Ramazan ayı döneminde bölgesine göre rezervasyonlarda yüzde 20'ye varan azalışlar oluyor.

Geçen seneye baktığımızda Paskalya tatili mart ayına geliyordu. Bu sene 20 Nisan'a kaydı, ikinci bir takvimsel etki orada yaşadık. Nisan ayı çok iyi başladı. Tahmini sayılar var. Yüzde 6 büyüme ile kapatacak gibi gözüküyor.

RUSLAR İLK SIRADA

Geçen yıl ziyaretçilerde 6.71 milyon ile Rusya birinci, 6,62 milyon ile Almanya ikinci, 4.43 milyon ile Birleşik Krallık üçüncü, 3,28 milyon ile İran dördüncü, Bulgaristan 5. sırada. Bu senenin ilk çeyreğini 8.9 milyon ziyaretçi ile kapattık.

Ocak ayını yüzde 5,5'luk bir artışla kapattık. İlk çeyreği etkileyen takvimsel faktörler oldu. Şubat bu yıl 28 çekiyordu. Ramazan da Mart ayına denk geldi. Mayıs ve Haziran rezervasyonları yıl sonu ortalamasının üzerine geliyor. İlk 3 ay ziyaretçilerinde İran birinci, Rusya ikinci, Almanya üçüncü. Kişi başı gecelik gelir beklentilerin üzerinde.

İLK ÇEYREKTE REKOR GELİR

2017'de 3.4 milyar dolar gelirmiş geçen sene 8.9'a çıkmış. Bu sene 9.5 milyar dolara çıkmış. Kişi sayısı azalmasına rağmen gelir yıl ortalamasının dahi üstünde. Ortalama kalış süresi beklentimizden daha yüksek geliyor artı kişi başı gecelik harcama yıl ortalaması beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor. Otomatikman yansıması ilk çeyrek itibarıyla 2025 yılında rekor gelir olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye 9.5 milyar dolarla ilk çeyrekteki en iyi gelirini yakalamış oluyor. Özetle 2025 yılındaki 64 milyar dolar gelir hedefimize paralel bir sonuçla ilk çeyreği kapatmış olduğumuzu sevinerek söyleyebilirim.