SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! Hesaplara yatırıldı: Yaşlı ve engelli vatandaşlara 3,2 milyar TL ödendi!

'HER ALANDA YANINDAYIZ'

Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.