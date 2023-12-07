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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! Hesaplara yatıyor: Yaşlı ve engelli vatandaşlara 3 milyar 214 milyon TL ödenecek!
Giriş Tarihi: 7.12.2023 10:07 Son Güncelleme: 7.12.2023 10:08

SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! Hesaplara yatıyor: Yaşlı ve engelli vatandaşlara 3 milyar 214 milyon TL ödenecek!

Son dakika haberi...Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Kasım ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” dedi.

İHA
SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! Hesaplara yatıyor: Yaşlı ve engelli vatandaşlara 3 milyar 214 milyon TL ödenecek!

Son dakika haberleri...Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, kasım ayında yaklaşık 1 milyar 777 milyon TL tutarında yaşlı aylığı, yaklaşık 1 milyar 437 milyon TL tutarında engelli aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayarak "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş açıkladı! Hesaplara yatıyor: Yaşlı ve engelli vatandaşlara 3 milyar 214 milyon TL ödenecek!
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