SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatırıyoruz

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARA YATIRILIYOR

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3,7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL - 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar TL aile desteği, 1 milyar TL de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.