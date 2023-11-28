SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:
"Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.
Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,
▪️ Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL
▪️Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500.000 TL
▪️ Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık.
İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL'dir.
Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."
Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) November 28, 2023
Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,
▪️ Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon…