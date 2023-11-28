Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldı
Giriş Tarihi: 28.11.2023 17:05 Son Güncelleme: 28.11.2023 17:06

SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.

Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,

▪️ Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL
▪️Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500.000 TL
▪️ Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık.

İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL'dir.

Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA