SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.

Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,

▪️ Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL

▪️Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500.000 TL

▪️ Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık.

İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL'dir.

Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."