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Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:15 Son Güncelleme: 6.4.2023 10:19

SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler başladı

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu.

DHA
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler başladı

Son dakika haberleri...Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Nisan 2023 tarihi itibarıyla GSB burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler başladı
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