SON DAKİKA! Bakan Kurum’dan COP31 Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugüne gelmek için büyük bir mücadele verdik. Karşımızda çok hızlı değişen bir dünya var. Bir ülkede azalan su, başka toplumların ekonomisine, göç hareketlerine ve güvenliğine kadar uzanan sonuçlar doğuruyor. Yüz milyonlarca insan gıdaya erişimde zorlanıyor. Dünya bize çok açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız. Bugünün dünyasında söz tükendi. Hep birlikte hareket etmek zorundayız.

Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kuzey ve güneyi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ortak zeminde buluşturmaya hazırdır. Biliyoruz ki iklim eyleminin en ağır faturası gecikmedir. Bugün ulaşmayan uyum finansmanı insani krizi büyütebilir."

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör