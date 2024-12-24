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Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:00 Son Güncelleme: 24.12.2024 18:21

SON DAKİKA | Bakan Mehmet Şimşek 'Para Sohbetleri Programı'nda konuşuyor

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya'da düzenlenen Para Sohbetleri Programı'nda konuşuyor.

SON DAKİKA | Bakan Mehmet Şimşek ’Para Sohbetleri Programı’nda konuşuyor

4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor. Bu yıl 12. kez düzenlenen Para Sohbetleri Bakan Şimşek'in katılımıyla gerçekleşiyor. Bakan Şimşek zirvede açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Şimşek'in açıklamalarıdan satır başları şöyle:

2025 stratejik önemin ön plana çıktığı bir yıl olacak. Türkiye toplam borçlulukta dünyanın en iyi ülkeleri arasında.

Küresel ticarette korumacılık büyümeyi sınırlandırıyor. Türkiye dünyanın merkezi konumunda.

Kur Korumalı Mevduat'ta büyük ölçüde çıkış oldu. Türk Lirası'na olan güven arttı. 2025'teki hedefimiz.

2024 yılında notu iki kez artan tek ülkeyiz.

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SON DAKİKA | Bakan Mehmet Şimşek 'Para Sohbetleri Programı'nda konuşuyor
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