SON DAKİKA | Bakan Mehmet Şimşek ’Para Sohbetleri Programı’nda konuşuyor

4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor. Bu yıl 12. kez düzenlenen Para Sohbetleri Bakan Şimşek'in katılımıyla gerçekleşiyor. Bakan Şimşek zirvede açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Şimşek'in açıklamalarıdan satır başları şöyle:
2025 stratejik önemin ön plana çıktığı bir yıl olacak. Türkiye toplam borçlulukta dünyanın en iyi ülkeleri arasında.
Küresel ticarette korumacılık büyümeyi sınırlandırıyor. Türkiye dünyanın merkezi konumunda.
Kur Korumalı Mevduat'ta büyük ölçüde çıkış oldu. Türk Lirası'na olan güven arttı. 2025'teki hedefimiz.
2024 yılında notu iki kez artan tek ülkeyiz.