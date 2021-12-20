Son dakika! Bakan Nebati’den Türkiye Modeli açıklaması: Kazanan Türkiye ekonomisi olacak

Son dakika haberi... Yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında ekonomik olacak tedbirleri tek tek açıklayan Başkan Erdoğan, yeni araçların devreye sokulacağını söyledi.
DÖVİZ VE ALTINDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI
Başkan Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamadan sonra piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaşandı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce 18 liranın üzerinde olan dolar kuru, açıklanan tedbir kararlarının ardından hızlı bir şekilde 13 liranın altına kadar geriledi. Dövizdeki yaşanan düşüş altında da görüldü ve altında da ciddi bir düşüş yaşandı.
BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA
Piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Modeli'nde kazanan tarafından Türkiye ekonomisi olacağını vurguladı.
"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ İLE KAZANAN TARAF TÜRKİYE EKONOMİSİ OLACAK"
Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır.