Son dakika! Bakan Nebati’den Türkiye Modeli açıklaması: Kazanan Türkiye ekonomisi olacak

DÖVİZ VE ALTINDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Başkan Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamadan sonra piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaşandı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce 18 liranın üzerinde olan dolar kuru, açıklanan tedbir kararlarının ardından hızlı bir şekilde 13 liranın altına kadar geriledi. Dövizdeki yaşanan düşüş altında da görüldü ve altında da ciddi bir düşüş yaşandı.