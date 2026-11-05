SON DAKİKA! Bakan Şimşek’ten emekli maaşı ve fon açıklaması: İlave adımlar atılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Fon tasfiye sürecinden enflasyonla mücadeleye, emekli maaşlarından ekonomik hedeflere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Şimşek, önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacağını bildirdi.

FON SORUŞTURMASINDA 9 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Fon tasfiye sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından haksız ve fahiş kazanç elde eden kişilere yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Şimşek, "MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürüyor. 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.

130 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Bakan Şimşek, tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını söyleyen Bakan Şimşek, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldığını belirtti. Şimşek şunları kaydetti:

"Tasfiyedeki 108 fonda 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı."

2027 BÜTÇESİNDE EMEKLİLERE KAYNAK AYRILDI

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmelerine ilişkin de açıklama yapan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayrıldığını söyledi.

Bakan Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz." dedi.

Şimşek'in açıklamasında emeklilere ayrılan kaynağın tutarı veya maaşlara yapılacak iyileştirmenin oranına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ENFLASYONDA EN BÜYÜK SAPMA ENERJİ ARZ ŞOKUNDAN KAYNAKLANDI

Enflasyonla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program hedeflerinden yaşanan en büyük sapmanın enerji arz şoku nedeniyle enflasyonda gerçekleştiğini belirtti.

Şimşek, 2027 yılında dezenflasyon sürecinin destekleneceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Orta Vadeli Program hedeflerimizdeki en büyük sapma temelde enerji arz şoku nedeniyle enflasyonda yaşandı. 2027 yılında sıkı parasal duruş, ılımlı iç talep koşulları, beklentilerdeki iyileşme, hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve küresel emtia fiyatlarında öngörülen gerileme dezenflasyon sürecini destekleyecektir."

CARİ AÇIKTA 2027 BEKLENTİSİ

Türkiye'nin dış dengelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, 2027 yılında cari açıkta iyileşme beklediklerini açıkladı.

Şimşek, "2027 yılında cari açığın milli gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2027'DE DEZENFLASYONU DESTEKLEYECEK BEŞ FAKTÖR

Enflasyonla mücadelenin gelecek yıl da ekonomi politikalarının öncelikleri arasında yer alacağını belirten Şimşek, 2027'de dezenflasyon sürecini desteklemesi beklenen gelişmelere dikkat çekti.

Şimşek'e göre sıkı parasal duruşun korunması, iç talep koşullarının ılımlı seyretmesi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme, fiyat artış hızındaki düşüşe katkı sağlayacak.

Hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve küresel emtia fiyatlarında öngörülen gerileme de dezenflasyonu destekleyen diğer unsurlar olacak.

Şimşek, ekonomi programıyla güçlenen makroekonomik temellerin, küresel belirsizliklere karşı Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırdığını vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör