SON DAKİKA! Bakan Şimşek açıkladı: Türkiye 2024’te altın hariç cari fazla verdi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulunarak "Geçen senenin ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yıl sonunu yüzde 44 civarında bir enflasyonla tamamladık. Cari açık milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düştü" dedi.

Bakan Şimşek şunları açıkladı:

ALTINI BİR KENARA BIRAKIRSANIZ CARİ FAZLA VERDİK

"Geçen sene yılın ilk çeyreğinde sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza realiteden kopuk, hiçbir veri temeline dayanmadan dolar alın çağrıları yapıldı. Maalesef toplumun bazı kesimlerinde çağrıları dikkate alıp döviz alan oldu. Ben o dönemde 25 vilayetimizi ziyaret etme fırsatı buldum. Dedim ki biz vatandaşlarımızın portföy tercihine saygılıyız. Ancak biz bir program uyguluyoruz. Bu program çerçevesinde bizim perspektifimiz bu dedim. Dış finansmana erişimde sorun yok dedim.

Geçen seneden bahsediyorum. Yine ülkemizde enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını, dezenflasyon programı uygulayan ülkelerde programın genelde erken aşamasında yerel para biriminin reel olarak değerlendiğini, bunun bir gözlem olduğunu ifade ettik.

Geçen senenin ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yıl sonunu yüzde 44 civarında bir enflasyonla tamamladık. Cari açık milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düştü.

2024'te altın ithalatını bir kenara bırakırsanız Türkiye cari fazla verdi. Bu fazla, şu anda da devam ediyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek, biz buna inanıyoruz. Düşüş devam edecek. Enflasyonu düşürmek bizim en önemli önceliğimiz. Bu sene de cari açık nispeten düşük kalacak.

İTHALAT FATURASI DÜŞECEK

Yeşil dönüşümle yerli ve yenilenebilir enerji imkanlarıyla biz tabloyu değiştiriyoruz. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 53'ü yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. 2024'ün tamamına bakarsak bu oran yüzde 48. Gelecekte Türkiye'nin petrol, doğal gaz ithalat faturası düşecek demek.