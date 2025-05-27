SON DAKİKA! Bakan Şimşek KKTC’de açıkladı: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek

ABD yönetiminin Türkiye ile ekonomik işbirliği ve entegrasyona eğilimli olduğunun altını çizen Şimşek, bunun birçok alanda olabileceği gibi üçüncü ülkelerle işbirliği şeklinde de gelişebileceğini kaydetti.

Gelecek için dijital dönüşüm ve iklim değişikliği konularında hassas davrandıklarını ifade eden Bakan Şimşek, Türkiye ve KKTC'nin bu alanda işbirliği yapabileceğini vurguladı.

PROGRAMDA KARARLIYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konferanstaki konuşmasında, Türkiye'nin sürdürülebilir yüksek büyümesinin temellerini attıklarını belirterek, Türkiye'nin hem brüt hem de net döviz rezervlerindeki artışa işaret etti.

Rezervlerin devamlı surette arttığını belirten Şimşek, Türkiye'nin risk priminin ve kur oynaklığının düştüğünü kaydederek şunları söyledi:

"Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Tabii ki arada çıkan sorunlar için tedbirler alacağız. Program sayesinde Türkiye önemli kazanımlar elde etti."

İçerideki ve dışarıdaki dalgalanmaların uyguladıkları ekonomik programa etkisinin sınırlı olduğunu bildiren Şimşek, "Piyasalardaki bu türbülansı iyi yönettiğimiz kanısındayız. Enflasyon beklentisine etkisi 1-2 puan düzeyinde, liradaki değer kaybı çok cüzi oldu ve talep de çok güçlü olmadığı için liradaki değer kaybından enflasyona geçiş zayıfladı." diye konuştu.