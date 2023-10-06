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Giriş Tarihi: 6.10.2023 18:10 Son Güncelleme: 6.10.2023 18:11

Son dakika! Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam edeceğiz

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra’da çok verimli toplantılar yaptık.

Son dakika! Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam edeceğiz

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı: Piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimine devam edeceğiz. 29 Eylül'de brüt döviz rezervleri haftalık 3,3 milyar dolar gerileyerek 122,2 milyar dolar oldu. Bu gelişmede altın fiyatları ile swap işlemlerinin etkili olduğu görülüyor.

Söz konusu dönemde yurtiçi swap stoku 2,2 milyar dolar azalırken, altın fiyatındaki gerilemenin etkisi ise 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çerçevede Londra'da çok verimli toplantılar yaptık.

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Son dakika! Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam edeceğiz
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