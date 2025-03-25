SON DAKİKA! Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yabancı yatırımcılarla salı günü bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin Türkiye saati ile 16:00'da telekonferans yöntemiyle yapılması bekleniyor.

Toplantı sırasında Türkiye piyasalarına yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

Bakan Şimşek 23 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası'nın katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Burada atılacak adımlar değerlendirildi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa edeceği iddialarına yönelik, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.