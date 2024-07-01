SON DAKİKA: Bakan Şimşek’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon, cari açık ve döviz rezervleri konusu başta olmak üzere ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"DÖVİZ REZERVİNİ BİR SORUN OLMAKTAN ÇIKARDIK"

Katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, Türkiye'nin döviz rezervini bir sorun olmaktan çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kaynak girişi zaten çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Kaynak girişinin Mart sonundan bugüne net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolara ulaştı. Şu an itibarıyla rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık. Şu an reel bazda lirada bir miktar değerleme oldu; Hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta-uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak, ama bunun için daha erken, daha kat edeceğimiz çok mesafe var.

Türkiye'nin döviz rezervini bir sorun, endişe olmaktan çıkardık. Türkiye Gri Liste'den oybirliğiyle çıkarıldı.

Listeden çıkınca iş bitmedi; Güçlü bir şekilde mücadeleye, uygulamada etkinliği sağlamaya devam. MASAK'ın idari ve teknik kapasitesini oldukça güçlendireceğiz.

Bu programın özünde dengesizliklerin giderilmesi var. Yatırımcı güveni beraberinde TL varlıklara ilgiyi artırıyor, liralaşmayı güven esasıyla sağlıyor.

Cari açıkta arzuladığımızdan çok daha iyi bir performansla karşı karşıyayız.

Ayrıntılar geliyor...