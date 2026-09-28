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Giriş Tarihi: 28.09.2026 08:46 Son Güncelleme: 28.09.2026 09:10

SON DAKİKA! Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz" dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz.

Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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SON DAKİKA! Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz
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