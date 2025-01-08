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Giriş Tarihi: 8.1.2025 12:29 Son Güncelleme: 8.1.2025 12:39

SON DAKİKA! Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin mevcut yapısı dayanıklılık içeriyor" dedi. Bakan Şimşek Türkiye'de doğurganlık hızının yaşlandığını açıkladı.

SON DAKİKA! Bakan Şimşek’ten kritik açıklamalar

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri toplantısında kritik açıklamalar yaptı. Türkiye'de doğurganlık oranının azaldığını ifade eden Bakan Şimşek, yaşlanmanın hızlandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Bakan konuyla ilgili açıklamalarında "Türkiye bundan sonra daha hızlı yaşlanacak. Doğurganlık hızındaki yavaşlamayı tersine çevirmemiz lazım" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İhracatımızın 4'te üçü trende karşı dayanıklı

Yapay zeka çok ciddi enerji ihtiyacı doğuruyor

İklim değişikliği ihracat ve üretimi etkileyecek

Artık robot üreten robotlar var

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA! Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar
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