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Giriş Tarihi: 11.3.2022 18:48 Son Güncelleme: 11.3.2022 18:54

Son dakika: Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor

Son dakika: Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor

Son dakika haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği: 33 Milyon 13 Bin 500 TL

Lisanslı Depoculuk Desteği: 23 Milyon 380 Bin 885 TL

Kırsal Kalkınma Desteği: 2 Milyon 505 Bin 194 TL

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Son dakika: Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
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