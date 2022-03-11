Son dakika: Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor

Son dakika haberleri.. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.