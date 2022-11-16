SON DAKİKA: Bakan Yanık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Son dakika haberleri...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyar 876 milyon liralık Evde Bakım Yardımı ödemelerini yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aile odaklı sosyal hizmet anlayışımız gereğince, bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızı aileleri yanında destekliyoruz. 1 milyar 876 milyon lira Evde Bakım Yardımı ödemelerini gerçekleştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.