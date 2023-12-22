SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı! 4,25 milyar TL hesaplara yatıyor

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"4 milyar 247 milyon 28 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."