SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı! 4,25 milyar TL hesaplara yatıyor

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:
"4 milyar 247 milyon 28 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
4 milyar 247 milyon 28 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 22, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 pic.twitter.com/mm75oFwUTg