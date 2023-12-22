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Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:56 Son Güncelleme: 22.12.2023 11:00

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı! 4,25 milyar TL hesaplara yatıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 milyar 247 milyon 28 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı! 4,25 milyar TL hesaplara yatıyor

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"4 milyar 247 milyon 28 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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SON DAKİKA: Bakan Yumaklı açıkladı! 4,25 milyar TL hesaplara yatıyor
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