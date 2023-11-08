Son dakika: Bakan Yumaklı açıkladı! Baraj inşaat çalışmaları başlıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:
"Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.
Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz.
Hayırlı, uğurlu olsun."
Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.💦— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 8, 2023
Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz.🌾 @dsigovtr
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/xw0mXIszSh