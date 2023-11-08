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Giriş Tarihi: 8.11.2023 16:51

Son dakika: Bakan Yumaklı açıkladı! Baraj inşaat çalışmaları başlıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kısık Barajı inşaatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Kahramanmaraş’ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Yumaklı açıkladı! Baraj inşaat çalışmaları başlıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon TL yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.

Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz.

Hayırlı, uğurlu olsun."

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Son dakika: Bakan Yumaklı açıkladı! Baraj inşaat çalışmaları başlıyor
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