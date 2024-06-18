SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden satılamayan kurbanlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın kullandığı ifadeler şöyle:

"Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak.

Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır."