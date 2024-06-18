SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden satılamayan kurbanlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakanlığın kullandığı ifadeler şöyle:
"Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak.
Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır."
📄 KURBAN PAZARLARINDA SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ESK TARAFINDAN SATIN ALINACAK— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 18, 2024
➡️ Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır.
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