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Giriş Tarihi: 18.6.2024 11:56 Son Güncelleme: 18.6.2024 12:03

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakanlık, "Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak. Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden satılamayan kurbanlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın kullandığı ifadeler şöyle:

"Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak.

Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır."

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SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
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