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Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:23

SON DAKİKA: Bankada hesabı olanlar dikkat! BDDK uyardı

Son dakika haberi...Banka hesabı olan ve mobil bankacılık uygulamasını kullanan vatandaşlar için BDDK açıklamada bulundu. BDDK, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtan kişilerin, kurumun santral numarası olan hat üzerinden arıyor izlenimi vererek banka müşterilerinin cep telefonlarına uygulama indirmelerini sağlamak suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı vatandaşı uyardı.

AA
SON DAKİKA: Bankada hesabı olanlar dikkat! BDDK uyardı

BDDK'den yapılan yazılı açıklamada, kendilerini BDDK personeli olarak tanıtan kişilerin, kurumun santral numarası olan hat üzerinden arıyor izlenimi vererek banka müşterilerinin cep telefonlarına uygulama indirmelerini sağlamak suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulunduklarının anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, dolandırıcılığa maruz kalınmaması için dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak bankacılık işlemlerinde kullanılan kişisel bilgileri isteyen, cep telefonuna uygulama indirilmesini, kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."

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SON DAKİKA: Bankada hesabı olanlar dikkat! BDDK uyardı
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