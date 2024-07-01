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Giriş Tarihi: 1.7.2024 08:53 Son Güncelleme: 1.7.2024 09:10

SON DAKİKA: Berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş kararı açıkladı. Buna göre 1 Temmuz itibariyle salonların haftanın 1 günü kapalı olması yürürlüğe girecek. Valilikler tarafından belirlenen günlerde işletmelerin kapalı olmaması durumunda idari yaptırımlar uygulanacak.

SON DAKİKA: Berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş kararı açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."

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SON DAKİKA: Berber, kuaför ve güzellik salonları için flaş karar
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