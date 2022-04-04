Son dakika: Borsada kapanış rekoru

Son dakika haberleri... BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi yüzde 2,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,41 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile ticaret oldu.